عددت مدربة كمال الأجسام هديل المالكي، فوائد رياضة “الكروس فيت” للسيدات، لافتةً إلى أنها ترفع معدل حرق الدهون والتخلص منها، وكذلك تقوية العضلات.
وأوضحت المالكي خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن تلك الرياضة ليست حِكراً على الرجال، لافتةً إلى أنها لا تسبب أي ضرر جسدي للمرأة حال قيامها بالتمارين بطريقة صحيحة واختيارها الوزن المناسب، إلى جانب الاعتماد على التغذية السليمة.
ونوهت إلى أن التخوف من رياضة “الكروس فيت” طبيعي لأن أي شيء جديد سيكون الإقبال عليه ضعيفاً وفيه تخوف، لكن الممارسة وحب اللعبة سوف يجعلانها تتوسع وتنتشر.
وأشارت إلى أن رياضة “الكروس فيت” تكسر الروتين اليومي للتمارين، وتخلق روح المنافسة والتحدي، وكذلك زيادة كثافة الكتلة العضلية ومرونة الجسم وهرمون السعادة.
وفق “أخبار 24”.