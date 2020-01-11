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أخبار المناطق > المملكة تدين انتهاك إيران لسيادة العراق باستهدافها قاعدتين عسكريتين
11/01/2020   8:30 ص

المملكة تدين انتهاك إيران لسيادة العراق باستهدافها قاعدتين عسكريتين

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أدانت المملكة انتهاك إيران لسيادة العراقمن خلال استهدافها قاعدتين عسكريتين عراقيتين، مؤكدة حرصها على إبعاد العراق عن منزلقات الاقتال والحرب.

وحثت المملكة المجتمع الدولي على ضرورة العمل على إلزام إيران على احترام سيادة الدول، واحترام القوانين والمعاهدات الدولية، والكفّ عن زعزعة أمن المنطقة والعالم أجمع.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها اليوم (الجمعة) مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في جلسة مجلس الأمن المنعقدة حول التمسك بميثاق الأمم المتحدة من أجل صون السلام والأمن الدوليين. وفق “أخبار 24”.

المملكة تدين انتهاك إيران لسيادة العراق باستهدافها قاعدتين عسكريتين

أخبار المناطق
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