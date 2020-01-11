عقب مباراة الاتحاد.. صحفي لـ”فيتوريا”: تحتاجون لأخصائي نفسي.. والأخير يرد

أبدى المدير الفني لنادي النصر روي فیتوريا، غضبه خلال رده على أحد أسئلة الصحفيين عقب نهابة مباراة فريقه مع الاتحاد التي انتهت بالتعادل أمس (الجمعة).
وتساءل أحد الصحفيين عن سبب ضياع الأهداف من قِبل مهاجمي الفريق، قائلاً: “تحتاجون لأخصائي نفسي كيف تضيع هذه الفرص؟”.
ورد فيتوريا على السؤال غاضباً: “نحن نملك هداف العالم، وأبطال الدوري والسوبر أين حديثك حينها؟”.
وواصل الصحفي انتقاده للمنظومة الهجومية بفريق فيتوريا ليضيف: “إذا احتجتوا أخصائي أنا مستعد لإحضاره”، ليرد المدير الفني للنصر مجدداً: “هذا تقليل من عملي وكأني لا أستطيع تهيئة الفريق نفسياً”.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مباراة النصر والاتحاد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليحتل النصر الصدارة برصيد 30 نقطة، فيما احتل الاتحاد المركز الـ 13 برصيد 14 نقطة.