رسمياً.. الاتحاد العربي يُطلق بطولة نسائية لكرة القدم

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم أمس (الجمعة)، استحداث بطولة نسائية لكرة القدم بالتعاون مع اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأعلن الاتحاد خلال اجتماعه الذي عقد في جدة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إقامة بطولة المنتخبات العربية للشباب تحت سن 20 عاماً بالمملكة، وذلك خلال الفترة من 27 فبراير القادم وحتى 5 مارس المقبل.
وأقر الاجتماع اعتماد لجنة الحكام في الاتحاد برئاسة غانم أحمد غانم، وكذلك اعتماد تشكيل اللجان المعاونة ليتولى اللجنة المنظمة لبطولات الاتحاد العربي لكرة القدم محمد روراوه، واللجنة القانونية الدكتور حميد الشيباني، واللجنة الطبية برئاسة الدكتور وديع الجرئ. وفق “أخبار 24”.
وتضمن تشكيل اللجان تولي لجنة كرة القدم النسائية سمر نصار، ولجنة العلاقات الدولية المهندس هاني أبوريدة، ولجنة التطوير الدكتور جاسم الشكيلي.