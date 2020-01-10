كشفت إحصاءات مؤشر العمرة الرسمي عن صدور مليونين و716 ألفاً و858 تأشيرة عمرة، وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام في غرة محرم 1441هـ حتى أمس الخميس.
وبلغ عدد المعتمرين الذين وصلوا المملكة مليونين و412 ألفاً و572 معتمراً، غادر منهم مليونان و37 ألف معتمر بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.
وبالنسبة لأكثر الجنسيات قدوماً، فكان العدد الأكبر من باكستان بواقع 568 ألف معتمر، ثم إندونيسيا 505 آلاف معتمر، ثم الهند 292.8 ألف معتمر، ثم مصر 137.8 ألف معتمر، وماليزيا 125 ألفاً، تلاها في الترتيب تركيا وبنجلاديش والجزائر والإمارات وفلسطين. وفق “أخبار 24”.
وشهدت المنافذ الجوية دخول العدد الأكبر من المعتمرين، حيث وصل من خلالها مليونان و272 ألف معتمر، فيما وصل عن طريق المنافذ البرية 133 ألف معتمر، وعن طريق المنافذ البحرية 7.3 ألف معتمر.
من جانب آخر، قال المشرف العام على المركز الإعلامي بوزارة الحج والعمرة أيمن العرفج إن عدد الوثائق التأمينية التي صدرت للمعتمرين منذ بداية 2020 بلغت 179.5 ألف وثيقة، منها 37.1 ألف وثيقة فعّالة.