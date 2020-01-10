يعمل رجال حرس الحدود بهمة عالية لحماية حدود المملكة من المتسللين والمهربين الذين يحاولون إدخال الممنوعات إلى البلاد.
ونشرت المديرية العامة لحرس الحدود عبر حسابها في “تويتر” صورة لأفراد إحدى الدوريات التابعة لها شمال المملكة وهم يعملون في ظروف جوية صعبة، حيث غطت الثلوج الأرض بشكل كامل وبعض أجزاء المركبة.
وعلق الحساب على الصورة، قائلاً: “في مختلف الظروف والأحوال همتنا عالية لحماية حدود الوطن”.
ولاقت الصورة استحسان المعلقين الذين أشادوا بدور رجال حرس الحدود، مشيرين إلى أن عملهم لا يقل أهمية عن عمل المرابطين في الحد الجنوبي.
وفق “أخبار 24”.