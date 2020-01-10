تستهدف أجهزة الأمن وشخصيات رفيعة.. أمريكا تفرض حزمة عقوبات جديدة على إيران

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة على مسؤولين أمنيين إيرانيين في قوات الباسيج، والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وعدد من الشركات.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين في مؤتمر صحفي برفقة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الرئيس ترامب أصدر أمرا بإضافة أفراد إلى قائمة العقوبات ضد إيران، وسنفرض عقوبات ضد مسؤول إيراني رفيع المستوى بشأن البرنامج الباليستي.
وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على الكيانات الإيرانية حتى تتوقف عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار، مشيراً إلى أن العقوبات الاقتصادية ناجحة وحالت دون وصول مليارات الدولارات إلى إيران.
وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن العقوبات تشمل 8 مسؤولين من قوات الباسيج والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذين انخرطوا في قتـل المحتجين، مشيراً إلى أنها تستهدف “قلب أجهزة الأمن الإيرانية”. وفق “أخبار 24”.
وكان الرئيس دونالد ترامب، قال أمس في مؤتمر صحفي إنه أقر فرض مزيد من العقوبات على إيران بعد القصف الصاروخي الذي شنته قوات الحرس الثوري الإيراني على قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية.