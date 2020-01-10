تمكنت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني بمكة المكرمة من السيطرة بشكل كامل على الحريق الذي اندلع في برج سكني قيد الإنشاء بكورنيش جدة.
وأوضح متحدث مدني مكة العقيد محمد القرني، أن الحادث اندلع في تمام الساعة 5.21 فجر اليوم الجمعة، في دورين بأعلى برج واقع على الكورنيش بحي الشاطئ.
وأبان أن 24 وحدة إطفاء باشرت الموقع و3 وحدات خاصة للمباني العالية و4 آليات للسلالم، كما تمت الاستعانة بطيران الأمن للمشاركة في عمليات الإطفاء نظراً لارتفاع المبنى.
وأشار إلى أن الفرق لحظة وصولها للموقع عملت على إخلاء المواقع الحيوية والأبراج السكنية المجاورة، وعزلت منطقة الحادث وأقفلت الطرق المؤدية إليها، لضمان سلامة السكان والمارة. وفق “أخبار 24”.
وعن الصعوبات التي واجهتهم، قال القرني إنها تتمثل في وجود عوائق بالأدوار بسبب توقف العمل بالبرج منذ 2017، بالإضافة إلى ارتفاعه ووجود سقالات معدنية في الأدوار التي اندلعت بها النيران.
وأكد أن الحريق تمت السيطرة عليه بالكامل في وقت مبكر دون تسجيل أية خسائر في الأرواح، وما يتم الآن هو فقط التأكد من إخماد جميع البؤر التي بها احتراق وإكمال عملية التبريد، لافتاً إلى أنه يجري التحقيق لمعرفة مسببات الحريق.
هل تسبب #حريق_برج_جدة بإصابات بين العاملين في المبنى قيد الإنشاء؟@fouadalmalki pic.twitter.com/QwrPuKoOAU
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 10, 2020
مراسل العربية @fouadalmalki من أمام #حريق_برج_جدة بعد إخماده بشكل شبه كامل، والدفاع المدني يكشف التفاصيل pic.twitter.com/lWfm9EKXNc
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 10, 2020