شاهد.. ما فعله حارس الحزم مع الحكم البولندي بعد إلغاء ضربة جزاء ضد فريقه

قام حارس فريق الحزم، الجزائري مالك عسلة، بفعل غير متوقع تجاه الحكم البولندي الذي أدار مباراة فريقه مع فريق الشباب بعد أن ألغى ضربة جزاء كان قد احتسبها ضد فريقه ومنحه بطاقة صفراء.
وراجع الحكم البولندي سيمون مارسينياك تقنية الفار للتأكد من صحة ضربة الجزاء، ثم عاد وألغاها، كما ألغى البطاقة الصفراء للحارس، فما كان من الحارس إلا أن اقترب من الحكم وقام باحتضانه بشكل طريف.
يذكر أن المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على ملعب نادي الحزم، انتهت بفوز الشباب بهدف نظيف، ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة.
ردة فعل حارس الحزم مالك عسله بعد الغاء حكم المباراة ركلة الجزاء و الانذار.#الحزم_الشباب pic.twitter.com/sqAbW2YotM
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 10, 2020
وفق “أخبار 24”.