شاهد.. طائرات كلاسيكية لنقل السياح في رحلات جوية لاستكشاف طبيعة العلا

تشهد العلا ضمن فعاليات “شتاء طنطورة” هذا العام؛ تنظيم رحلات جوية بطائرات كلاسيكية، لإتاحة الفرص للزوار والسياح باستكشاف طبيعة العلا من الجو.
وأظهر مقطع فيديو بعضاً من الطائرات الكلاسيكية وهي تحلق في سماء العلا.
وتحدث عدد من كباتن تلك الطائرات عن تجربتهم بالتحليق فوق جبال العلا، لافتين إلى أنها كانت تجربة فريدة وغير مسبوقة على الرغم من أنهم حلقوا في العديد من بلدان العالم. وفق “أخبار 24”.
وأوضحوا أن التحليق على متن هذه الطائرات يتيح للشخص الاستمتاع بالهواء والتيارات الهوائية، لأنها تجربة أشبه إلى حد كبير بقيادة دراجة نارية في الهواء.
استكشف #العلا من السماء! حلّق ضمن مجموعة من طائرات كلاسيكية الطراز في رحلة مثيرة ومدهشة تطل على عجائب الكنوز التاريخية.#شتاء_طنطورة pic.twitter.com/VdDd7nFt4l
— Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) January 10, 2020