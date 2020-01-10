بالفيديو.. “الجوازات” توضح إجراءات تجديد الجواز عبر “أبشر” وأهم التعليمات الخاصة به

أوضحت الإدارة العامة للجوازات إجراءات إصدار وتجديد الجواز السعودي إلكترونياً عبر منصة أبشر.
وقالت الإدارة إنه يمكن للمواطن أو المواطنة إنهاء هذه الإجراءات بسهولة بصورة شخصية أو بتفويض شخص آخر للقيام بها إنابة عنه.
وأبانت أن هذه الخدمة متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مبينة أن مدة صلاحية الجواز 5 سنوات ويمكن زيادتها إلى 10 سنوات في حال كان عمر الشخص 21 سنة فأكثر.
وشددت الجوازات على ضرورة الاحتفاظ بالجواز في مكان آمن، وأن أي إهمال يؤدي لاستفادة شخص آخر من الجواز يعرض صاحب الجواز للمسؤولية القانونية. وفق “أخبار 24”.
#فيديو | خدمات الجوازات أصبحت أسهل وأسرع، وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، من خلال منصة #أبشر التي تمكّنك من إنهاء معاملاتك دون عناء.
تعرف على أهم مزايا وتعليمات الجواز السعودي.
#الجوازات_في_خدمتكم pic.twitter.com/7KJw4aCxnf
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) January 9, 2020