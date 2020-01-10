المقرن يدشن رؤية 2025 لنادي الشرق

الخرج اليوم – الدلم – سعد الذياب :
أعلن نادي الشرق السعودي بمحافظة الدلم رؤيته وأهدافه حتى عام 2025 جاء ذلك في حفل تدشين الرؤية حضره عدد من الشخصيات المحبة للنادي .
حيث أطلق سعادة رئيس مجلس إدارة نادي الشرق الأستاذ داود المقرن الرؤية وأهدافها وقد جاء من أبرزها استقطاب 60 شخصية للعمل بالنادي وتسجيل والمنافسة في 15 لعبة جماعية وتخريج 60 شخص من اللاعبين والاداريين والمدربين للانضمام لفرق الممتاز في ذات اللعبة وأكد أن كل لاعب وإداري سيأخذ مقابل مالي يتناسب مع إنجازه وعطاءه .
وقد أكد الرئيس المقرن أن هذه الرؤية ستتحق بفضل الله أولا ثم دعم أهالي محافظة الدلم للنادي ماديا ومعنويا ولوجستياً وباللاعبين وأنه يثق في أهالي الدلم الذي لا يرضيهم إلا التميز والإبداع .
وقد أشاد الحضور بهذه الرؤية التي تعتبر سابقة في تاريخ الأندية السعودية والخليجية متمنين لها النجاح .