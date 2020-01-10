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اخبار رياضية > ناشئين #الشعلة يستضيف “الباطن” اليوم علي ملعب النادي بالخرج
10/01/2020   12:23 م

ناشئين #الشعلة يستضيف “الباطن” اليوم علي ملعب النادي بالخرج

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يستضيف اليوم الجمعة ناشئين #الشعلة شقيقه #الباطن ضمن الجولة ” الثانية عشر ” من دوري الدرجة الأولى للناشئين وذلك في تمام الساعة الثانية ظُهرًا على الملعب الرئيسي بنادي الشعلة .

 

ناشئين #الشعلة يستضيف “الباطن” اليوم علي ملعب النادي بالخرج

اخبار رياضية
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