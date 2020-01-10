نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > منعاً للغش والعبث.. فحص الإبل بالسونار والأشعة في “مهرجان الملك عبدالعزيز”
10/01/2020   12:19 م

منعاً للغش والعبث.. فحص الإبل بالسونار والأشعة في “مهرجان الملك عبدالعزيز”

+ = -
976

أدخل نادي الإبل أجهزة بتقنيات حديثة للكشف عن أعمال الغش والعبث في الإبل المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز، بهدف المحافظة على سلامتها.

وتعمل لجنة الكشف المبكر بإجراءات الكشف على الإبل باستخدام أجهزة الفحص الإكلينيكي، وأجهزة السونار، والأشعة السينية، مع الاستعانة بأكاديميين وأطباء بيطريين ومختصين.

وتبدأ اللجنة عملها بالفحص الشكلي والظاهري للإبل عبر مشيتها والطبع الخارجي على مختلف أجزائها، ومن ثم إجراء الفحص الإكلينيكي بالأجهزة وأخذ عينات ترسل للفحص المختبري.

وكانت اللجنة تعتمد في السابق على خبراء ومختصين في الإبل، غير أن إدخال التقنيات الحديثة أسهم في كشف حالات الغش والعبث والحد من المؤثرات التجميلية التي يقوم بها بعض مُلاك الإبل، والإبقاء على معايير الإبل الجمالية الطبيعية. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن بعض مُلاك الإبل يستخدمون منتجات تجميلية على الإبل مثل “الفيلر” و”البوتكس” و”السيلكون” في حقن الإبل، ما ينتج عن ذلك تغير واضح في الشكل، وبعض المواد تستخدم لفترات طويلة تصل في بعض الأحيان إلى عدة أشهر وربما سنة، ما قد يضر بصحة الإبل.

ويضع نادي الإبل قوانين رادعة وصارمة لظاهرة العبث تتمثل في التشهير بالعابثين وفرض غرامات مالية عليهم، وقد تصل العقوبات في بعض الأحيان لحرمانهم من المشاركة في المهرجان.

منعاً للغش والعبث.. فحص الإبل بالسونار والأشعة في “مهرجان الملك عبدالعزيز”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885082611.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.