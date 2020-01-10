باشرت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع فجر اليوم الجمعة في أعلى برج تحت الإنشاء يطل على كورنيش جدة.
وأظهرت صور ومقطع فيديو متداول ارتفاع ألسنة اللهب في أعلى البرج وتطاير الشرار حتى وصوله إلى الأرض، فيما يسمع صور صافرات سيارات الإطفاء، فيما ظهرت في أحد المقاطع طائرة مروحية وهي تنقل الماء من البحر لإخماد الحريق.
وبدا في مقطع فيديو آخر البرج وقد تمت السيطرة على الحريق فيه من قبل فرق الدفاع المدني، وأشير إلى أنه لم تقع أي أضرار بشرية جراء الحادِثة.
لا حول ولا قوه الا بالله ، وربي شي يخوف..
اللهم استودعتك جده واهلها من الكوارث والحريق والغرق ..
— سهام .. (@ses_alahli) January 10, 2020
الحمد لله تمت السيطره على الحريق بدون أضرار بشريه
#حريق_برج_جده pic.twitter.com/QIFKZnhL5j
— كاريووو🐍🐍 (@55_amoore) January 10, 2020
الَّلهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي وَالهَدمِ وَالغَرَقِ وَالحَرِيقِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِي الشَّيطَانُ عِندَ المَوتِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَن أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدبِرًا ، وَأَعُوذُ بِكَ أَن أَمُوتَ لَدِيغًا pic.twitter.com/rM6jXb5Z6D
— محمـد. (@0_3id) January 10, 2020
#حريق_برج_جده
وصول طائره الإطفاء pic.twitter.com/n4rjFlAu7j
— أم أحمد (@sTcVlvkW2itZptD) January 10, 2020
تصوير الآن من المنزل😕
الله يستر pic.twitter.com/iN6iw8gSwM
— زيـــــــاد (@ziadjouharji) January 10, 2020
وفق “أخبار 24”.