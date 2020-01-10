أظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، جوانب من تساقط الثلوج على بعض الأجزاء من منطقة تبوك، يظهر فيها جبل اللوز بعلقان وقد اكتسى باللون الأبيض.
وأظهرت المقاطع بعض المتنزهين وسط الثلوج يستمتعون بالطقس، كما أظهرت المقاطع الثلوج تغطي الأشجار والمركبات المتوقفة في المنطقة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت إلى توقعات بانخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج والصقيع على عددٍ من أجزاء ومحافظات منطقة تبوك.
🔴#الاكثر_تداولا
تساقط الثلوج بكثافة في جبال الظهر #تبوك#ثلوج_تبوك
الجمعة ١٥-٥-١٤٤١هـ
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— طقس (@tqqs) January 10, 2020
#ثلوج_تبوك ما شاء الله تبارك الله
بالتحديد منطقة علقان – في #تبوك
صباح اليوم الجمعة: ١٤٤١/٥/١٥ هـ
تصوير : نصار العنزي#جبل_اللوز pic.twitter.com/pFv0uLTfe2
— 🇸🇦 عطاالله العنزي 🇸🇦 (@atalh) January 10, 2020
#شاهد كثافة الثلوج وتساقطة على اصحاب الحلال في جبال الظهر 😰⛄️..
اعانهم الله ..#الجمعة ١٤٤١/٥/١٥ هـ pic.twitter.com/mEUdYri56i
— بندر الحواس (@B_KH_H) January 10, 2020
وفق “أخبار 24”.