أظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، جوانب من تساقط الثلوج على بعض الأجزاء من منطقة تبوك، يظهر فيها جبل اللوز بعلقان وقد اكتسى باللون الأبيض.

وأظهرت المقاطع بعض المتنزهين وسط الثلوج يستمتعون بالطقس، كما أظهرت المقاطع الثلوج تغطي الأشجار والمركبات المتوقفة في المنطقة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت إلى توقعات بانخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج والصقيع على عددٍ من أجزاء ومحافظات منطقة تبوك.

صور من تساقط الثلج

صور من تساقط الثلج

صور من تساقط الثلج

صور من تساقط الثلج

صور من تساقط الثلج

صور من تساقط الثلج

صور من تساقط الثلج

وفق “أخبار 24”.