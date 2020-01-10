إيقاف المراسلة “رازان ملش” عن العمل بالقناة الرياضية

أعلن مدير عام القنوات الرياضية السعودية “KSA SPORTS” غانم القحطاني، عن إيقاف المراسلة رازان ملش عن العمل في القناة الرياضية.
وقال القحطاني في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”، إن ظهور “ملش” في القناة لم يكن من خلال التعاقد معها بشكل شخصي.
ولفت إلى أن التعاقد معها جاء ضمن الخدمات المقدمة من وكالة إخبارية عالمية متعاقدة مع القناة الرياضية، وتقدم خدمة توفير مذيعين في مختلف دول العالم. وفق “أخبار 24”.
وكانت قد اعتمدت القناة الرياضية خلال تغطيتها لأجواء كأس السوبر الإسباني على المراسلة رازان ملش في إجراء لقاءات مع الجماهير من مدريد.
تم إيقاف المذيعة رازان ملش عن العمل في القناة الرياضية، علما بأن ظهورها في القناة لم يكن من خلال التعاقد معها بشكل شخصي، وإنما ضمن الخدمات المقدمة من وكالة إخبارية عالمية متعاقدة مع القناة الرياضية، وتقدم خدمة توفير مذيعين في مختلف دول العالم.
— غانم القحطاني (@ganem_q) January 9, 2020