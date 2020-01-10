تنبيهات بحالة ضبابية بالرياض ومكة وتساقط للثلوج بتبوك وأمطار بالشرقية والجوف

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد، عدة تنبيهات باستمرار الأمطار والصقيع وتساقط الثلوج والضباب بعدة مناطق اليوم (الجمعة).
وأوضح النظام الآلي، أن أجزاء من منطقة الرياض وتحديداً العاصمة ووادي الدواسر والقويعية والمجمعة والمزاحمية، وكذلك أجزاء من منطقة مكة المكرمة ستتأثر بمدى الرؤية فيها بالضباب حتى التاسعة صباحاً.
وبيّن أن أجزاء واسعة من منطقتي المدينة المنورة والرياض والمناطق المفتوحة والطرق السريعة بها ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة تتسبب في تدني مدى الرؤية حتى الساعة السادسة مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن منطقة تبوك ستكون على موعد مع تكوّن الصقيع وتساقط الثلوج في أجزاء منها حتى العاشرة من صباح (الجمعة)، مبيناً أن المنطقة الشرقية والجوف والحدود الشمالية سيتواصل فيها حتى مساء اليوم الأمطار وتكون الصقيع، مصحوبة بحالة ضبابية خلال ساعات الصباح.
ولفت إلى أن منطقة جازان وخاصة أبو عريش وصبيا وفيفا ستشهد أمطاراً رعدية، مصحوبة برياح سطحية حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.