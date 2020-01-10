اقتحم أحد المشجعين ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة، لاحتضان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب نهاية مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وأظهر مقطع فيديو متداول، المُشجع وهو يقترب بسرعة من اللاعب ميسي خلال خروجه من الملعب ويحتضنه.

وبيّن الفيديو، تدخل بعض أفراد تأمين المباراة وإبعاد المشجع عن الملعب، واستكمال خروج ميسي وبقية اللاعبين بشكل طبيعي.

وكان قد تأھل فريق أتلتیكو مدريد إلى نهائي بطولة السوبر الإسباني في نظامها الجديد، بعد تغلبه على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة نصف النهائي.

ميسي

ميسي

ميسي

ميسي

وفق “أخبار 24”.