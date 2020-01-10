اقتحم أحد المشجعين ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة، لاحتضان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب نهاية مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
وأظهر مقطع فيديو متداول، المُشجع وهو يقترب بسرعة من اللاعب ميسي خلال خروجه من الملعب ويحتضنه.
وبيّن الفيديو، تدخل بعض أفراد تأمين المباراة وإبعاد المشجع عن الملعب، واستكمال خروج ميسي وبقية اللاعبين بشكل طبيعي.
وكان قد تأھل فريق أتلتیكو مدريد إلى نهائي بطولة السوبر الإسباني في نظامها الجديد، بعد تغلبه على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة نصف النهائي.
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مشجع نزل الى ارضية الملعب بعد نهاية المباراة محاولًا الوصول إلى ميسي ..
One of the fans entered the field trying to reach Messi #Supercopa2020 pic.twitter.com/bsiqsXwihs
— وليد سعيد (@Rabanalsafena) January 9, 2020
وفق “أخبار 24”.