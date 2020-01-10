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أخبار المناطق > بعد اعتراف الزوج بقتلها.. تشييع جثمان قتـيلة صبيا ودفنها بالجوف
10/01/2020   12:12 م

بعد اعتراف الزوج بقتلها.. تشييع جثمان قتـيلة صبيا ودفنها بالجوف

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شيّع أمس (الخميس)، جثمان السيدة التي لقیت مصرعها بطلقة في الرأس داخل غرفة نومها بمشلحة في محافظة صبیا بمنطقة جازان قبل نحو شهر ونصف.

وكان قد اعترف زوج المرأة بقتلها، قبل أن يتم تصديق أقواله شرعاً من قِبل النيابة العامة.

بعد اعتراف الزوج بقتلها.. تشييع جثمان قتـيلة صبيا ودفنها بالجوف

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