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اخبار رياضية > بالفيديو.. أتلتيكو مدريد يفوز على برشلونة بثلاثية ويتأهل إلى نهائي السوبر الإسباني في جدة
10/01/2020   12:11 م

بالفيديو.. أتلتيكو مدريد يفوز على برشلونة بثلاثية ويتأهل إلى نهائي السوبر الإسباني في جدة

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تأهل فريق أتلتيكو مدريد إلى نهائي بطولة السوبر الإسباني في نظامها الجديد، بعد تغلبه على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في نصف النهائي.

سجل أهداف أتلتيكو مدريد في المباراة المثيرة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة” كوكي ريسوريكيون، وألفارو موراتا، وأنخيل كورييا، فيما سجل هدفي برشلونة ليونيل ميسي، وأنطوان جريزمان.

وشهدت المباراة إلغاء هدفين لفريق برشلونة بعد عودة حكم المباراة خوسيه لويس جونزاليس إلى تقنية الفيديو، الأول لميسي تبين حدوث لمس للكرة بيده، والثاني لجيرارد بيكيه بداع التسلل.

وبهذه النتيجة يواجه أتلتيكو مدريد، نظيره ريال مدريد الذي تأهل إلى النهائي بعد فوزه على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، يوم الأحد القادم 12 يناير على ملعب “الجوهرة”.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. أتلتيكو مدريد يفوز على برشلونة بثلاثية ويتأهل إلى نهائي السوبر الإسباني في جدة

اخبار رياضية
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