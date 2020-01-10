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أخبار محلية > السفير “آل جابر” يعلن بدء المرحلة الثانية من “اتفاق الرياض”.. وهذه تفاصيلها
10/01/2020   12:10 م

السفير “آل جابر” يعلن بدء المرحلة الثانية من “اتفاق الرياض”.. وهذه تفاصيلها

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قال سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر إن المرحلة الثانية من اتفاق الرياض سيبدأ تنفيذها يوم غدٍ (الجمعة)، مؤكداً أن فريقين من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي ناقشا هذا الأمر واتفقا على عدة أمور عسكرية وأمنية لتنفيذ المرحلة الثانية.

وأوضح أن من ضمن المتفق على تنفيذه في المرحلة الثانية تعيين محافظٍ لعدن ومديرٍ لأمنها من قبل رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً

ويشمل الاتفاق أيضاً عودة جميع القوات التي خرجت – بداية أغسطس 2019 – من معسكراتها باتجاه شبوة وأبين وعدن إلى مواقعها الأساسية بكامل أفرادها وأسلحـتها.

ويتضمن الاتفاق كذلك أن تحل محلّ تلك القوات قوات أخرى أمنية تابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع. وفق “أخبار 24”.

كما يجب في المرحلة الثانية تجميع الأسلحـة المتوسطة والثقيلة ونقلها من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن إلى معسكرات داخل عدن تشرف عليها وتحددها قيادة التحالف، وذلك خلال 15 يوماً كذلك.

وأفاد آل جابر بأن المرحلة الثانية من اتفاق الرياض تعد جزءاً أساسياً من الاتفاق، يهدف لتحقيق الأمن وتنمية اليمن وإحلال السلام فيه.

السفير “آل جابر” يعلن بدء المرحلة الثانية من “اتفاق الرياض”.. وهذه تفاصيلها

أخبار محلية
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