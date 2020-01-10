بالفيديو.. مواطنة تنجح في صناعة بدلة عسكرية نوعية تقي من أضرار الأسـلحة الكيماوية

استعرض تقرير تلفزيوني الإنجاز الذي توصلت له المواطنة طرفة المطيري في صناعتها لبدلة عسكرية تقي من أضرار الأسـلحة الكيماوية والتي تعد من أسـلحة الدمار الشامل.
وقالت المطيري، إن توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعدم إجراء أي صفقة أسـلحة بدون منتج محلي، هو الأمر الذي دفعها إلى تصنيع بدلة عسكرية بأيادٍ سعودية.
وأضافت خلال حديثها لـ “العربية”، أن هذه البدلة تحتوي على طبقة خارجية للحماية من الأشعة تحت الحمراء، كما لا يمكن للكاميرات الحرارية كشفها. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن البدلة استخدم في صناعتها تقنية النسيج الخلوي المعتمدة من مختبرات دولية ومنظمة حظر الأسـلحة الكيماوية، وسبق أن استخدمت في تفتيش فرق الأمم المتحدة في سوريا.
#نشرة_الرابعة | حكاية سعودية تصنع بدلا عسكرية لأسـلحة الدمار الشامل pic.twitter.com/jToBAN7ttr
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 9, 2020