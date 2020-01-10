مواطن يمكّن وافدين من العمل لحسابهم بالأقمشة والستائر مقابل مبلغ شهري.. وهكذا عاقبته “التجارة”

شهرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الخميس)، بمواطن ووافدين، لإدانتهم في واقعة التستر التجاري، بمنشأة للأقمشة والستائر في بريدة.
وجاء التشهير بعد ثبوت تورط المواطن في تمكين الوافدين من مزاولة العمل لحسابهم الخاص، مقابل مبلغ شهري يمنح له، حيث أصدرت المحكمة الجزائية ببريدة، حكماً بالغرامة المالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص.
وتضمن الحكم إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها، ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير.وفق “أخبار 24”.