بالفيديو.. ماذا قال وزير الخارجية بعد لقائه الرئيس التونسي وتسليمه رسالة الملك؟

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على عمق العلاقات السعودية التونسية، وذلك عقب لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد وتسليمه دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة المملكة.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقب اللقاء إن العلاقات مع تونس تمتد إلى فترة التحرر والاستقلال، وهي علاقات مهمة ووطيدة وثابتة، ونأمل في تطويرها ورفعها إلى مستويات جيدة لتحقيق المصالح المشتركة.
وهنأ الوزير تونس وقيادتها على نجاح الانتخابات الأخيرة وعلى ما تحقق لها من استقرار سياسي وأمني، متمنياً أن تكون بلد أمن واستقرار، وتزهو دائماً بكل نجاح في ظل القيادة الجديدة.