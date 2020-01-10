صورة حافلة برشلونة وهي تسير في حي “عنيكش” بجدة تحظى بتداول لافت

حظيت صورة التقطت للحافلة التي تقل فريق برشلونة خلال مرورها بحي “عنيكش” بجدة، أثناء توجهها لملعب المران استعدادا لمباراة السوبر الإسباني، على تداول لافت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية.
وظهرت الحافلة في الصورة وهي تسير وسط زحمة السيارات في الحي الشعبي القديم “عنيكش” وخلفها دورية شرطة.
وعلق مسؤولو النادي في تصريحات، بحسب “رويترز”، أن سائق الحافلة وصل بهم إلى ملعب الجوهرة، حيث تقام مباريات السوبر الإسباني، بدلاً من أن يقودهم إلى ملعب نادي الاتحاد لأداء المران، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد اليوم، ما أدى لتأخر التمرين.