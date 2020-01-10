تحدث رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت مرزوق الغانم عن الدور المؤثر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وصول المملكة والكويت إلى اتفاق بشأن المنطقة المقسومة.
وقال الغانم إن الأمير محمد بن سلمان قال له إنه يعتبر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمثابة والده، وطلب منه أن يكون حاضراً وشاهداً على الاتفاقية.
وتابع بأنه نقل للشيخ صباح تحيات ولي العهد، وطلب منه الشيخ صباح أن يحضر كذلك تحقيقاً لرغبة ولي العهد الذي قال الغانم إنه كان كويتياً سعودياً قبل أن يكون سعودياً كويتياً، وأنهى الكثير من المشاكل العالقة بقراراته الشجاعة والحاسمة.
وكان الغانم أحد أعضاء الوفد الكويتي الذي ضم نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ومقرر لجنة الحدود سالم الشبلي، والتقى بعدد من كبار المسؤولين في المملكة قبيل إقرار الاتفاق التاريخي بين البلدين.
وفق “أخبار 24”.