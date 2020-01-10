المجلس البلدي يكملون عقد الزيارات لمهرجان #ليالي_الشتوية_بالخرج في ليلة تألقت تنمية حي القطار

زار رئيس مجلس البلدي بمحافظة الخرج الدكتور مصلح بن عبيد العنزي وعدد من أعضاء المجلس مهرجان ليالي الشتوية بالخرج اليوم الخميس الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالخرج ، وبتنفيذ من وكالة وضوح الرؤية ، وتم الاطلاع على أركان المهرجان المشاركة ، وقد أشاد رئيس المجلس البلدي وأعضائه بما شاهدوا وقدموا شكرهم لكافة المشاركين والاخوة الاعلاميين والمنظمين الذين أظهروا الفعالية كما ينبغي .
استمرت فعاليات اليوم الخامس بإدارة المسرح من لجنة التنمية الأهلية بحي القطار بالعديد من المسابقات للأطفال ، ، في حين قدم جناح مستشفى الجامعي الهدايا المنوعة والاستشارات الطبية التي لاقت استحسان الزوار
وكان لفرقة صناع الابتسامة الترفيهية الحضور الجميل بتنوع الفقرات الرائعة .
وتألق على خشبة المسرح الشاعر جزاء المسردي وكذلك المنشد جريم المصارير
وسيكون غدا الجمعة اخر يوم بالمهرجان .