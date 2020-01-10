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أخبار الخرج > المجلس البلدي يكملون عقد الزيارات لمهرجان #ليالي_الشتوية_بالخرج في ليلة تألقت تنمية حي القطار
10/01/2020   2:48 ص

المجلس البلدي يكملون عقد الزيارات لمهرجان #ليالي_الشتوية_بالخرج في ليلة تألقت تنمية حي القطار

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زار رئيس مجلس البلدي بمحافظة الخرج الدكتور مصلح بن عبيد العنزي وعدد من أعضاء المجلس مهرجان ليالي الشتوية بالخرج اليوم الخميس الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالخرج ، وبتنفيذ من وكالة وضوح الرؤية ، وتم الاطلاع على أركان المهرجان المشاركة ، وقد أشاد رئيس المجلس البلدي وأعضائه بما شاهدوا وقدموا شكرهم لكافة المشاركين والاخوة الاعلاميين والمنظمين الذين أظهروا الفعالية كما ينبغي .

استمرت فعاليات اليوم الخامس بإدارة المسرح من لجنة التنمية الأهلية بحي القطار بالعديد من المسابقات للأطفال ، ، في حين قدم جناح مستشفى الجامعي الهدايا المنوعة والاستشارات الطبية التي لاقت استحسان الزوار
وكان لفرقة صناع الابتسامة الترفيهية الحضور الجميل بتنوع الفقرات الرائعة .

وتألق على خشبة المسرح الشاعر جزاء المسردي وكذلك المنشد جريم المصارير

وسيكون غدا الجمعة اخر يوم بالمهرجان .

المجلس البلدي يكملون عقد الزيارات لمهرجان #ليالي_الشتوية_بالخرج في ليلة تألقت تنمية حي القطار

أخبار الخرج
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