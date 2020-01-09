بعد 5 سنوات.. زوجة السفير البريطاني في الرياض تودّع المملكة بعبارات مؤثرة للشعب السعودي

عبّرت زوجة السفير البريطاني هدى مجركش عن مشاعرها تجاه الشعب السعودي والمملكة، وذلك في رسالة وداعية بعد 5 سنوات قضتها في العاصمة الرياض برفقة زوجها سايمون كوليز، مشيدة بالتطور الذي تمر به المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.
وقالت مجركش في مقالها المنشور بصحيفة “عكاظ”: “لطالما تمنيت أن تكون الرياض آخر محطات زوجي وقد كانت، واليوم قاربت على التلويح لبلد قدم لي أروع المشاعر والرعاية، صار لي مع هذا البلد ألفة غريبة لكوني يتيمة بلد أدمتها الحروب فكل من التقيته كان يربت على فقدي الوطن الغالي”.
وأضافت: “خمس سنين بين وجوه ألفتها وألفتني، وأنا أدخل بيوت أناس بكل غبطة وأودع ناس بكل امتنان، تبادلنا خلالها المأكل والمشرب، وأنا أصافح آلاف الأيدي بكل حب واحترام، وأنا أزداد إعجاباً”.
وتابعت: “كنت فيها شاهد عيان على تغيير شامل لمجتمع برمته. بلمحة عين وبكل سلاسة فتح الأبواب المغلقة ومشى واثق الخطوة دون أن ينظر وراءه، شعب بأكمله قلب الطاولة دون ضجيج، تلقى التغيير دون صخب، احترم القوانين دون ملل وطوى الصفحة بكل استيعاب”. وفق “أخبار 24”.
واختتمت مقالها برسالة للشباب والشابات في السعودية قائلة: “أحترم نساء هذا الوطن واعتبرهن تاج المجتمع، وألف تحية وإجلال لشباب هذا الوطن ولأخلاقهم. الأخلاق لا تتجزأ فهي فكر وتعامل قبل أن تكون صفة. شهدت هذا المنعطف الحاد كيف تجاوزه شعب بأكمله، شهدت ملكاً عظيماً حازماً محباً لرعيته، يطبطب على أولاده، يشاركهم أفراحهم وأتراحهم مثال الأب الحازم الرحيم في مملكة تحتاج إلى حزم ورحمة”.