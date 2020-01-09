حمدالله ينشر فيديو بتويتر.. و”الهريفي” يعلق ويوجه نصيحة لمهاجم النصر

علق فهد الهريفي لاعب المنتخب السعودي والنصر السابق، على الأداء المتميز للمغربي عبدالرزاق حمدالله .
ونشر حمدالله عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، مقطع فيديو لهدفه في مرمى التعاون، بكأس السوبر السعودي والتي فاز فيها فريق النصر (5/4) بركلات الجزاء الترجيحية.
وعلق “الهريفي” على الفيديو قائلاً: ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقك أنت وزملائك اللاعبين لتحقيق كل تطلعات جماهيرك”.
وواصل فهد الهريفي مديحه لعبدالرزاق حمدالله، قائلًا: “ليست غريبه عليك، فمعظم أهدافك وفرصك تتعب عليها، أنت نادر أنت إثنين في واحد”. وفق “المرصد”.
واختتم حديثه، بنصيحه لـ”حمدالله”، قائلًا: “بس ياليت تهتم ببعض الفرص، لا تفكر في الأجمل الهدف هدف بأي طريقة”.
ماشاءالله تبارك الله .. 💛💙
الله يوفقك أنت وزملائك
اللاعبين لتحقيق كل تطلعات جماهيرك
ليست غريبه عليك
ف معظم أهدافك وفرصك تتعب عليها
أنت نادر أنت اثنين في واحد .. 👍👏👍
بس
ياليت تهتم ببعض الفرص
لا تفكر في الأجمل الهدف هدف بأي طريقة
— فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) January 9, 2020