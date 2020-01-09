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اخبار رياضية > حمدالله ينشر فيديو بتويتر.. و”الهريفي” يعلق ويوجه نصيحة لمهاجم النصر
09/01/2020   6:27 م

حمدالله ينشر فيديو بتويتر.. و”الهريفي” يعلق ويوجه نصيحة لمهاجم النصر

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علق فهد الهريفي لاعب المنتخب السعودي والنصر السابق، على الأداء المتميز للمغربي عبدالرزاق حمدالله .

ونشر حمدالله عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، مقطع فيديو لهدفه في مرمى التعاون، بكأس السوبر السعودي والتي فاز فيها فريق النصر (5/4) بركلات الجزاء الترجيحية.

وعلق “الهريفي” على الفيديو قائلاً: ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقك أنت وزملائك اللاعبين لتحقيق كل تطلعات جماهيرك”.

وواصل فهد الهريفي مديحه لعبدالرزاق حمدالله، قائلًا: “ليست غريبه عليك، فمعظم أهدافك وفرصك تتعب عليها، أنت نادر أنت إثنين في واحد”. وفق “المرصد”.

واختتم حديثه، بنصيحه لـ”حمدالله”، قائلًا: “بس ياليت تهتم ببعض الفرص، لا تفكر في الأجمل الهدف هدف بأي طريقة”.

حمدالله ينشر فيديو بتويتر.. و”الهريفي” يعلق ويوجه نصيحة لمهاجم النصر

اخبار رياضية
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