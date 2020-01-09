نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > كارينيو يعتمد على إلتون أمام الهلال
09/01/2020   6:24 م

كارينيو يعتمد على إلتون أمام الهلال

+ = -
1717

شارك البرازيلي إلتون جوزيه المنضم حديثاً إلى فريق الوحدة الأول لكرة القدم، في تدريبات فريقه الصباحية، الخميس، حيث أصبحت مشاركته في مواجهة الهلال، بعد غد السبت، متاحة للأوروجوياني كارينيو مدرب الفريق.

ويستضيف الهلال نظيره الوحدة، ضمن مباريات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب جامعة الملك سعود.

ويكثف الفريق المكي تحضيراته لمواجهة الفريق الأزرق، حيث يسعى إلى تعزيز موقفه في مقدمة جدول الترتيب، إذ يحل حالياً في المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بعد مرور 13 جولة من المسابقة. وفق”الرياضية”.

كارينيو يعتمد على إلتون أمام الهلال

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885082521.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.