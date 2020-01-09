كارينيو يعتمد على إلتون أمام الهلال

شارك البرازيلي إلتون جوزيه المنضم حديثاً إلى فريق الوحدة الأول لكرة القدم، في تدريبات فريقه الصباحية، الخميس، حيث أصبحت مشاركته في مواجهة الهلال، بعد غد السبت، متاحة للأوروجوياني كارينيو مدرب الفريق.
ويستضيف الهلال نظيره الوحدة، ضمن مباريات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب جامعة الملك سعود.
ويكثف الفريق المكي تحضيراته لمواجهة الفريق الأزرق، حيث يسعى إلى تعزيز موقفه في مقدمة جدول الترتيب، إذ يحل حالياً في المركز الثالث برصيد 24 نقطة، بعد مرور 13 جولة من المسابقة. وفق”الرياضية”.