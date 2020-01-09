نيوم” تفتح باب التسجيل في برنامجها “للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف”

فتحت شركة “نيوم” التسجيل، في برنامج “نيوم للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف” لمرحلة البكالوريوس اليوم الخميس، وحتى يوم السبت الموافق 18 يناير 2020.
يأتي ذلك بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن، وبإشراف مباشر من جامعة إيكول أوتيليري دو لوزان (EHL) في سويسرا، والتي تعتبر أفضل وأعرق جامعة في العالم في تخصص إدارة الضيافة العالمية.
ويهدف البرنامج إلى توفير منح دراسية وفرص عمل لأبناء وبنات منطقتي تبوك ونيوم في وظائف إدارة المنتجعات والفنادق وشركات الضيافة والمنتزهات الترفيهية.
كما سيتم اختيار المرشحين بناء على الكفاءة والمقاعد الدراسية المتاحة، على أن تقدّم نيوم للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح فرص عمل ملائمة في مشروع نيوم والشركات المشغلة له. وفق “أخبار 24”.
ويمكن تقديم طلبات التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني (https://www.neom.upm.edu.sa/)، والذي يشمل كافة الشروط والمتطلبات للالتحاق بالبرنامج.