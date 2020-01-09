“حساب المواطن” يعلن تفاصيل الدفعة الـ26 لشهر يناير

أودع برنامج حساب المواطن اليوم الخميس، مبلغ 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد.
وأكد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 13.1 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 63.5 مليار ريال منها 429 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وأوضح أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب + 0.2% عن الدفعة السابقة، مشيراً إلى أن 51% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أن نسبة أرباب الأسر بلغت 93%، وربّات الأسر 7%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 51% ليتجاوز عددهن 806 آلاف مستفيدة.