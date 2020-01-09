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أخبار محلية > “حساب المواطن” يعلن تفاصيل الدفعة الـ26 لشهر يناير
09/01/2020   5:44 م

“حساب المواطن” يعلن تفاصيل الدفعة الـ26 لشهر يناير

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أودع برنامج حساب المواطن اليوم الخميس، مبلغ 2.6 مليار ريال مخصص ‏دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة ‏المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ‏ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد.‏

وأكد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان ‏القحطاني، أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن ‏الدفعة السابقة بلغ 13.1 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه ‏البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 63.5 مليار ريال منها 429 ‏مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة‎.

وأوضح أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب ‏‏+ 0.2% عن الدفعة السابقة، مشيراً إلى أن 51% من إجمالي ‏المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل.‏ وفق “أخبار 24”.

وبيّن أن نسبة أرباب الأسر بلغت 93%، وربّات الأسر 7%، ‏بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 51% ليتجاوز عددهن 806 ‏آلاف مستفيدة.‏

“حساب المواطن” يعلن تفاصيل الدفعة الـ26 لشهر يناير

أخبار محلية
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