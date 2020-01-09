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أخبار محلية > منها القرض الحسن.. تعرّف على المزايا الإضافية التي يقدمها “سكني” لمنسوبي ‏التعليم ‏
09/01/2020   5:44 م

منها القرض الحسن.. تعرّف على المزايا الإضافية التي يقدمها “سكني” لمنسوبي ‏التعليم ‏

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وقّع وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير ‏الإسكان ماجد الحقيل، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون ‏بين “التعليم” وبرنامج “سكني”، يتولى من خلالها البرنامج تقديم ‏خدمات إسكانية لمنسوبي الوزارة.‏

وتتيح الاتفاقية لمنسوبي التعليم الحصول على قرض إضافي ‏حسن يصل إلى 75 ألف ريال للفئة العمرية من سن 40 إلى 44 عاما، وقرض يصل إلى 85 ألف ريال من سن 45 إلى 50 عاماً، و95 ألف ريال من سن الـ50 عاماً، ‏تضاف إلى القرض الأساسي المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ‏ريال، وذلك ضمن مبادرة “دعم المدنيين”.‏

وتنص الاتفاقية على تسهيل إقامة معارض “سكني” في مواقع ‏وزارة التعليم، والحصول على كافة الامتيازات والبرامج الترويجية ‏والعروض الحصرية الخاصة من البنوك والمؤسسات التمويلية.‏

وأكدت بنود الاتفاقية التعاون كلٌّ فيما يخصه من حيث توزيع ‏المدارس، وتصنيفها قبل البدء في تصميم المخطط الرئيسي لكل ‏مشروع من مشاريع وزارة الإسكان، بالتنسيق مع الجهات ذات ‏العلاقة، إلى جانب التعاون في مراجعة واعتماد ‏التصاميم للمؤسسات التعليمية، والإشراف على التنفيذ والتشغيل.‏

‏‫يذكر أن الاتفاقية تهدف إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات ‏الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، ‏وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية ‏الأخرى.‏

لحظة التوقيع

صورة جماعية

سكني

وفق “أخبار 24”.

منها القرض الحسن.. تعرّف على المزايا الإضافية التي يقدمها “سكني” لمنسوبي ‏التعليم ‏

أخبار محلية
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