في اتصال هاتفي مع رئيس وزرائها.. خادم الحرمين يؤكد دعم المملكة لأستراليا لتجاوز كارثة الحرائق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً اليوم الخميس، بدولة رئيس وزراء أستراليا “سكوت موريسون”.
وأكد خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال، وقوف المملكة إلى جانب أستراليا في الظروف الصعبة لمواجهة حرائق الغابات التي تشهدها أستراليا حالياً، مبيناً أن المملكة وشعبها تشارك الشعب الأسترالي مشاعر الألم نتيجة هذه الكارثة.
وأكد الملك سلمان استعداد المملكة لتقديم كافة المساعدات الممكنة لضمان تجاوز أستراليا هذه الكارثة، معرباً عن تعازيه لرئيس الوزراء ولأسر المتوفين، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.
من جهته، عبر دولة رئيس الوزراء الأسترالي عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، وللشعب السعودي على المشاعر الصادقة تجاه أستراليا وشعبها. وفق “أخبار 24”.