نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > في اتصال هاتفي مع رئيس وزرائها.. خادم الحرمين يؤكد دعم المملكة لأستراليا لتجاوز كارثة الحرائق
09/01/2020   5:43 م

في اتصال هاتفي مع رئيس وزرائها.. خادم الحرمين يؤكد دعم المملكة لأستراليا لتجاوز كارثة الحرائق

+ = -
1093

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً اليوم الخميس، بدولة رئيس وزراء أستراليا “سكوت موريسون”.

وأكد خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال، وقوف المملكة إلى جانب أستراليا في الظروف الصعبة لمواجهة حرائق الغابات التي تشهدها أستراليا حالياً، مبيناً أن المملكة وشعبها تشارك الشعب الأسترالي مشاعر الألم نتيجة هذه الكارثة.

وأكد الملك سلمان استعداد المملكة لتقديم كافة المساعدات الممكنة لضمان تجاوز أستراليا هذه الكارثة، معرباً عن تعازيه لرئيس الوزراء ولأسر المتوفين، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

من جهته، عبر دولة رئيس الوزراء الأسترالي عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، وللشعب السعودي على المشاعر الصادقة تجاه أستراليا وشعبها. وفق “أخبار 24”.

في اتصال هاتفي مع رئيس وزرائها.. خادم الحرمين يؤكد دعم المملكة لأستراليا لتجاوز كارثة الحرائق

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885082502.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.