بعد غياب 64 عامًا.. صديقان يلتقيان مصادفة بصحراء النفود

التقى صديقان، في صحراء النفود مصادفة، بعد غياب لأكثر من 64 عاما، عندما كانا طالبين في المدرسة الحربية بمدينة الرياض عام 1373هـ.
وبدأت تفاصيل اللقاء وفقًا لـ”المدينة” بزيارة وفد من أعيان الباحة لمحافظ العقيق الدكتور فيحان العتيبي في منزله بالرياض، والذي اصطحبهم في جولة شمالية في عدد من مدن المملكة .
وطلب المحافظ عند وصول الوفد لمركز “قبه” وسط صحراء النفود التوقف عند “كارافان” للاستراحة، وما أن سمع صاحب الكرافان ويدعى محمد بن فيصل الحربي (80 عامًا) أحد الأشخاص ينادى باسم شخص آخر، استوقفه الاسم.
وسأل أحد أفراد الوفد عن شخص كان زميلاً له قبل أكثر من 64 عامًا يدعى محمد بن شايق ليتفاجأ بأنه ضمن أفراد الوفد، وبسرعة البرق قفز الحربي فعانق بن شايق في موقف تأثر به الجميع.
وأشار بن شايق وهو شيخ حوالة في محافظة بلجرشي، إلى أنه يعرف الحربي منذ أن كانا طالبين يدرسان في المدرسة الحربية بمدينة الرياض وعمرهما لم يتجاوز 13 عامًا، واستمرا كصديقين لعدة سنوات ثم تفرقا بعد 5 سنوات من الصداقة ولم يلتقيا إلا بعد 64 عامًا.