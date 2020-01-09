“إيكيا” تدفع 46 مليون دولار تعويضاً لأسرة طفل توفي بسقوط خزانة ملابس عليه

وافقت شركة “إيكيا” للأثاث على دفع 46 مليون دولار كتعويض لأسرة طفل أمريكي توفي نتيجة سقوط خزانة ملابس صغيرة عليه داخل غرفة نومه.
وتوصلت الشركة ووالدا الطفل البالغ من العمر عامين، يوم الإثنين الماضي إلى التسوية المالية، والتي تعد وفقاً لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية أكبر تسوية مالية يتم دفعها في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية كتعويض لوفاة طفل.
وكانت الشركة دفعت في عام 2016 مبلغ 50 مليون دولار تعويض لثلاث عائلات توفي أبناؤهم في حوادِث مماثلة.
وذكرت “إيكيا” أنها قامت بسحب 420 ألف قطعة أثاث من ذلك النوع من الأسواق وإتلافها، كما زودت أكثر من مليون شخص بقطع لتثبيت القطعة بشكل يحول دون سقوطها.
وقال والدا الطفل إنهما لم يعتقدا أنّ طفلا يبلغ من العمر سنتين بإمكانه أن يتسبب في سقوط خزانة ملابس يبلغ ارتفاعها 30 بوصة، غير أنهما علما لاحقاً أن هناك خللاً في تصميم الخزانة يجعلها غير مستقرة.
وأوضح الوالدان أنهما قررا التبرع بمليون دولار من مبلغ التعويض لصالح الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حماية الأطفال من المنتجات الخطرة.
وفق “أخبار 24”.