بالتعاون مع معهد عالمي..”الخدمة المدنية” تُدرب موظفي الموارد البشرية في 26 جهة حكومية

تواصل وزارة الخدمة المدنية، جهودها في إلحاق موظفي القطاع الحكومي، بالبرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية.
وأطلقت الوزارة البرنامج بالتعاون مع المعهد العالمي “CIPD”، ويستهدف العاملين والعاملات في 26 وزارة وجهة حكومية، ومن أولوياته تحويل موظفي وإدارات شؤون الموظفين إلى شريك استراتيجي، من خلال تأهيل منسوبي تلك الجهات وفق أسس علمية وتدريب محسَّن.
وتقدم 800 موظف وموظفة للنسخة الأولى من البرنامج التي انطلقت مطلع شهر مارس 2019، حيث بلغ عدد المرشحين منهم 470، فيما بلغت دورة الأساسيات 23 مجموعة، بلغ عدد الملتحقين بها 372، وتجاوزها 180 موظفا وموظفة في القطاع الحكومي، في حين اشتملت المرحلة الثانية على 7 دورات، بلغ عدد المتدربين فيها 105 موظفين وموظفات. وفق “أخبار 24”.
كما يهدف إلى تحديث وتأهيل بيئة الأعمال في القطاع العام وتطوير قدرات كوادره الوظيفية، وهو ما يحظى بالمتابعة والاهتمام من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأن يكون القطاع الحكومي من أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعال، بما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.