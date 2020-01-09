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أخبار المناطق > اختفاء شاب بعفيف منذ 12 يوماً في ظروف غامضة
09/01/2020   8:36 ص

اختفاء شاب بعفيف منذ 12 يوماً في ظروف غامضة

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ذكرت مصادر أن مواطناً يدعى “محمد العتيبي” اختفى أثره بعدما غادر سكنه بمحافظة عفيف متوجهاً إلى مقر عمله بالقصيم قبل 12 يوماً.

وبدأت الجهات الأمنية بمحافظة عفيف ومنطقة القصيم، وذوو الشاب المفقود في البحث عنه.

وذكر المواطن خالد العتيبي، شقيق الشاب المختفي وفقًا لصحيفة “سبق” أن أخاه غادر المنزل يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ ديسمبر الماضي، في طريقه إلى مقر عمله بالقصيم، ثم أغلق هاتفه النقال واختفى أثره من ذلك اليوم.

وأضاف خالد أنه وبقية أفراد الأسرة بحثوا عن “محمد” في كل مكان ولم يجدوه، وتم إبلاغ شرطة عفيف بالواقعـة، التي عممت بدورها أوصافه، إلا أنهم لم يعثروا عليه حتى اليوم، مناشداً مَن يعرف عن المفقود أي معلومات أو يعثر عليه التواصل مع الشرطة أو مع ذويه على رقم النقال(0501718523).

اختفاء شاب بعفيف منذ 12 يوماً في ظروف غامضة

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