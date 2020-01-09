شددت أمانة منطقة الرياض على ضرورة اتباع 8 إرشادات للسلامة والأمان عند استعمال المبيدات الكيماوية.
وأوضحت الأمانة أنه يجب التأكد أن المبيد مسجّل ومرخّص لدى الجهات المختصة، والتأكد من سلامة العبوة وعدم استخدام أي عبوة مفتوحة، وقراءة التعليمات المسجلة بعناية، والتأكد من صلاحية المبيد وكمية الجرعة المقررة.
وأكدت ضرورة عدم خلط مبيدين معاً إلا بعد معرفة إمكانية الخلط حسب التعليمات المسجلة، وعدم استخدام المبيدات المخصصة لرش المزروعات في الأماكن المغلقة، وعدم رش المبيد في الأوقات التي تكون فيها درجة الحرارة عالية.
ونصحت الأمانة بعدم استخدام المبيد دون استعمال أدوات الوقاية والحماية الشخصية، مثل القفازات والكمامة ومعطف الجسم وحذاء مناسب ونظارة واقية للعين.
وفق “أخبار 24”.