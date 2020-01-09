خالد بن سلمان وفيصل بن فرحان و”الجبير” يعلقون على أحداث العراق الأخيرة ويؤكدون وقوف المملكة بجانبه

علق كل من نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية فيصل بن فرحان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، على الأحداث التي شهدتها العراق في الأيام الماضية، مؤكدين وقوف المملكة بجوار هذا البلد الشقيق.
وقال الأمير خالد بن سلمان عبر حسابه في “تويتر”: “تقف المملكة وقيادتها دوماً مع العراق الشقيق ومع شعبه العزيز، وستبذل مافي وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية، وأن يحيا شعبه الكريم في رخاء بعد ما عاناه من ويلات في الماضي”.
وغرد الأمير فيصل بن فرحان قائلاً: “العراق بلد عربي شقيق، وهو أحوج ما يكون اليوم لتكاتف أبنائه الحكماء لتجنيبه الحرب وأن لا يكون ساحة لمعركة هو الخاسر الأكبر فيها، وستقف المملكة كما هو عهدها دوماً مع كل جهود تحقيق الأمن والاستقرار للعراق وتمكينه من تحقيق تطلعات شعبه العزيز”. وفق “أخبار 24”.
فيما قال عادل الجبير: “تنظر المملكة للأوضاع في العراق باهتمام وحرص، وتعمل لإبعاد هذا البلد الشقيق عن منزلقات الاقتـتال والحرب، وليحيا أبناؤه بما يستحقه من تنمية وازدهار وأمن، وستقف المملكة إلى جانب العراق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وانتمائه لعروبته”.
يذكر أن العراق شهد أمس (الأربعاء) قصفاً بالصواريخ الإيرانية على قاعدتي أربيل وعين الأسد الأمريكيتين، وذلك رداً على قصف للولايات المتحدة على بغداد أدى لمقتـل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.