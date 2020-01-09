نجح فريق ريال مدريد الإسباني في التأهل لنهائي بطولة كأس السوبر الإسباني التي تقام بنظامها الجديد، بعد فوزه الكبير على فالنسيا بطل كأس ملك إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بملعب الجوهرة المشعة في جدة أمس (الأربعاء).
الريال سيطر على معظم مجريات المباراة ونجح في فرض سيطرته عليها، وسجل 3 أهداف عن طريق توني كروس في الدقيقة 15 وإيسكو في الدقيقة 39 ولوكا مودريتش في الدقيقة 65، فيما جاء هدف فالنسيا الوحيد من ركلة جزاء عن طريق دانيال باريخو في الوقت بدل الضائع.
وينتظر ريال مدريد الفائز من مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد التي ستقام على ملعب الجوهرة اليوم (الخميس)، فيما تقام المباراة النهائية التي سيكون الريال أحد طرفيها، يوم الأحد المقبل على نفس الملعب.
وفق “أخبار 24”.