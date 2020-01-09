“العدل” تتيح للرجال والنساء العمل كمصلحين في النزاعات

أتاحت وزارة العدل بمركز المصالحة للرجال والنساء التسجيل كـ”مصلح مسجل” لدى المركز، بحيث يمكن للأفراد من الجنسين أو القطاعات الربحية وغير الربحية، ممارسة عملية المصالحة خارج قاعات المحاكم أو داخلها.
وبيّنت أن المصلح المسجل يمكنه العمل في أكثر من نزاع قائم، حتى وإن اختلفت الاختصاصات، وذلك عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل، ويمكن إدارة جلسات الصلح واعتماد محاضرها عن بعد، مشيرة إلى أن التسجيل متاح عبر الموقع.
ومنحت وزارة العدل المصلح المسجل الخيار في العمل كمصلح مستقل أو في مكتب أو في كليهما، كذلك له الخيار في أخذ المقابل لتقديم خدمات المصالحة والوساطة أو دون مقابل، كما له الخيار في تحديد عدد جلسات الصلح المجانية التي سيقدمها لقاء تسجيله في السنة الواحدة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت الوزارة إلى أن من أبرز شروط تسجيل “المصلحين” أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وكامل الأهلية، وألا يقل مؤهله الدراسي عن الجامعي.