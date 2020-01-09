بزيارة مسؤولي المحافظة والفرق الترفيهية.. تنمية الهياثم تشعل رابع ليالي الشتوية بالخرج (صور)

زار رئيس مركز الهياثم الاستاذ خالد بن محمد بن حشر ومساعد مدير مرور منطقة الرياض العميد سلطان بن مشنان السهلي ومدير إدارة الدفاع المدني العقيد خالد بن عبدالله السعيس مهرجان ليالي الشتوية بالخرج في رابع أيام المهرجان الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالخرج ، وتم الاطلاع على أركان المهرجان المشاركة .
هذا وكانت لجنة التمنية الاهلية بالهياثم المشغل لليوم الرابع ، وقد أبدعت بمسرح الطفل الذي شدّ الجمهور من الأطفال والأهالي بالعابه ومسابقاته وهداياهم للمشاركين بالمسرح .
هذا ولا تزال اركان المهرجان مستمرة في تقديم أنشطتها وهي ( خيمة الضيافة – خيمة الصحة – خيمة التعليم – خيمة الغرفة التجارية – خيام الفنون والخط والرسم – الأسر المتجة – الفود تراك – السيارات الكلاسيكية – ركن الصقور – الجلسات العائلية المفتوحة) والعديد من الفعاليات .
وكان لركن الأسر المنتجة الحظ الأكبر لزوار المهرجان حيث تواد ما يزيد عن 30 أسرة منتجة ، مختلفة المنتجات ، ويتسم المهرجان بتواجد وقوة شرائية للأسر المنتجة .
الجدير بالذكر أن لجنة التنمية الاهلية الاجتماعية بحي القطار ستكون المشغل يوم غد الخميس بفقرات اخرى من اهمها ( العب وأمرح للأطفال / برنامج ترفيهي لابناء جمعية جذا للإعاقة / استضافة ابناء جمعية انسان برنامج مسابقات وجوائز للجميع /مشاركة فرقة صناع الابتسامة / امسية شعرية للشاعر جزاء المسردي والمنشد جريم المصارير ) ومشاركة مستشفى الجامعي بالخرج .