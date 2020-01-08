بالفيديو والصور.. مجلس صلح في عطلة الربيع

تم بفضل الله وإحسانه ثم بدعم حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين رعاهما الله عقد مجلس صلح بين هادي بن علي العوامر و صالح بن محمد الكثيري بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان والشيخ عبدالله بن زيد بن ابراهيم العقيلي والشيخ حمود بن عبدالله الذيبب والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي واللواء عبدالكريم علي مرشد والشيخ تركي بن زياد الصلاخي الحارثي والشيخ هادي بن عبود اليامي والشيخ حمد بن فهيد ال فرسان القحطاني والشيخ بندر بن عبدالله العقيلي والشيخ حسن النسي والشيخ محمد بن سعود العنقري والشيخ زيد بن عبدالله بن حمد العقيلي واعيان اخرون ، وقد انتهى مجلس الصلح بتنازل الطرفين لوجه الله عزوجل بدون قيد ولا شرط ولا مقابل .
وبهذه المناسبة قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي نحمد الله عزوجل على اتمام هذا الصلح والفضل في ذلك لله سبحانه ثم لمولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله وسيدنا صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نايب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سلمه الله ، منوهين في هذا المجال بجهود الشيوخ الحاضرين وأطراف القضية وصحيفة الخرج الاكترونية بقيادة الإعلامي الكبير الاستاذ القدير سعود ين عبدالله الضحوك .