شاهد.. ما قاله والد وذوو اللاعب الراحل خميس العويران

عقب دفنه أمس (الثلاثاء)، عبّر والد وذوو اللاعب السابق الراحل خميس العويران، عن حزنهم الشديد لفقده، مشيدين بأخلاقه، وبعلاقاته الطيبة مع أهله، وأنه كان نعم الرجل.
وقال والد اللاعب بتأثر شديد خلال حديثه مع قناة “الإخبارية”: “راح خميس راح”، داعيا له بالرحمة، فيما أشار أحد إخوته إلى أن الراحل كان حبيباً ولم يغضب أحداً، وكان بارا بوالديه، وأنه كان يتفقده ويزوره.
وبالمثل أشاد ابن عم الفقيد، اللاعب السابق سعيد العويران، به، متذكرا خدمتهما في الحرس الملكي معا، وكذلك مشاركتهما في كأس العالم في فرنسا، داعيا له بأن يدخله الله تعالى الجنة، كما تحدث آخرون بتأثر عن مآثر الراحل وأنه كان نعم الرجل. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن “العويران” توفي عن 46 عاما بعد معاناة مع المرض، بعد أن بدأ مع نادي الهلال في الفترة بين عامي 1987 و2001، وانتقل إلى الاتحاد حتى 2007، قبل أن يعلن اعتزاله، كما لعب للمنتخب لمدة عشرة أعوام بين 1994 و2004.
#الإخبارية حضرت مراسم دفن اللاعب السابق #خميس_العويران و التقت بوالده وشقيقه وأفراد من عائلته pic.twitter.com/q8TYwGFGVl
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) January 8, 2020