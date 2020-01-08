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أخبار محلية > “الحصيني”: حالة مطرية متوقعة بدءاً من غد الخميس وتستمر عدة أيام .. وهذه تفاصيلها
08/01/2020   6:47 م

“الحصيني”: حالة مطرية متوقعة بدءاً من غد الخميس وتستمر عدة أيام .. وهذه تفاصيلها

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قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إنه من المتوقع أن تشهد عدداً من مناطق المملكة حالة ممطرة بداية من غد الخميس، وتستمر لعدة أيام.

وأوضح الحصيني أن الحالة ستشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، والرياض والباحة وعسير وجازان وتبوك والشمالية والشرقية، بالإضافة إلى دول البحرين وقطر والإمارات وعمان.

وأضاف أن الأمطار المتوقعة ستكون من خفيفة إلى غزيرة، وتتفاوت من مكان إلى آخر، مع فرصة لتكون الثلوج على مرتفعات تبوك، ويسبق ذلك رياح نشطة. وفق “أخبار 24”.

وأبان أن قوة الحالة الممطرة يتوقع أن تكون على الإمارات وشمال عمان، وجنوب شرق المملكة وأجزاء من الباحة وعسير وجازان.

وأشار إلى احتمالية جريان السيول وتساقط حبات البرد، مع رياح نشطة على تلك المواقع؛ يعقبها انخفاض في الحرارة، مبينا أن موجة البرودة ربما تكون أقوى من الموجة السابقة.

“الحصيني”: حالة مطرية متوقعة بدءاً من غد الخميس وتستمر عدة أيام .. وهذه تفاصيلها

أخبار محلية
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