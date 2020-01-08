“البيئة” تعلن أسماء المرشحين لوظائفها على سلم رواتب الموظفين العام

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أسماء 375 مرشحاً تقدموا لشغل 75 وظيفة، مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، ودعتهم لإجراء المقابلات الشخصية.
وأوضحت أن المقابلات تبدأ الساعة 8:30 صباحاً حتى 1:30 ظهراً، من يوم الأحد 24 وحتى الخميس 28 جمادى الأولى 1441هـ، بمقر الوزارة مخرج 12، والمبنى القديم بطريق الملك عبدالعزيز.
وأضافت أنه على المرشحين إحضار الوثائق المطلوبة للمطابقة؛ الهوية الوطنية، السيرة الذاتية، أصل وثيقة التخرج ونسخة منها، حيث تتضمن الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، 30 وظيفة على المرتبة 5، و20 على السابعة، و25 على المرتبة الثامنة. وفق “أخبار 24”.
وبإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء المرشحة من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للوزارة.