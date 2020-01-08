نفّذت المؤسسة العامة للري، اليوم الأربعاء، أعمال إزالة لتعدٍّ على أراضٍ حكومية تابعة للمؤسسة بمحافظة الأحساء، وذلك بتوجيهات من المحافظ.
وتمثّلت التعديات والمخالفات في بناء سور وزراعة نخيل في أحرام المؤسسة، وهو ما يُعد شكلا من أشكال التعدي على الأراضي الحكومية دون وجه حق.
كما فرضت على المتعدي تكاليف الإزالة وغرامة مالية مضاعفة، حيث حذّرت المؤسسة بأنها تتعامل بشكل صارم مع التعديات التي يتم رصدها، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المتعدي.
وأوضحت المؤسسة أنها تابعت ورصدت أعمال التعدي وجرى التأكد من عدم ثبوت ملكية الأرض للمتعدي الذي لم يتجاوب مع إنذاره بسرعة إخلاء المنطقة من الإحداثات.
وشاركت جهات حكومية عديدة في إزالة تلك التعديات، ومنها: لجنة إزالة التعديات بالمحافظة والشرطة ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية وأمانة الأحساء.
وفق “أخبار 24”.