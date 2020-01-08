جوائزها 15 مليون ريال .. انطلاق بطولة خادم الحرمين للقدرة والتحمل مطلع فبراير المقبل

تنطلق في مطلع فبراير المقبل فعاليات الموسم الثاني من كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل “ملتقى الفرسان 2020″، الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتعاون مع الاتحاد السعودي للفروسيةً.
وقالت الهيئة إن السباق وهو من فئة النجمتين ومعترف به من قبل الاتحاد الدولي للفروسية، سيُغطي مسافة 120 كلم على مدى أربع حلقات، تمتد عبر صحراء وجبال العلا، مبينة أن السباق سيسلط الضوء على جهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا في الحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي العريق للمملكة.
وأوضحت أنه تم رصد جوائز مالية تبلغ قيمتها 15 مليون ريال، وهي من أكبر الجوائز لهذا النوع من السباقات في العالم من حيث القيمة. وفق “أخبار 24”.
وسيقام “ملتقى الفرسان” خلال عطلة نهاية الأسبوع في الأول من فبراير المقبل، مع عديد من الفعاليات الثقافية والرياضية المقامة ضمن مهرجان “شتاء طنطورة”، والذي يتيح مجموعة كبيرة من التجارب المتنوعة أمام الزوار، سواء من الأفراد أو المجموعات أو العائلات.
وكانت النسخة الأولى من السباق التي أقيمت العام الماضي، بمشاركة 237 فارساً من 12 دولة.